Le Panthéon rejoue les funérailles de Victor Hugo dans une exposition

Photographie : Transfert du cercueil de Victor Hugo au Panthéon, 1er juin 1885 (domaine public)

Les funérailles de Victor Hugo et son entrée au Panthéon le 1er juin 1885 constituent l'un des temps forts du pays et du monument, transformant de manière définitive l'église Sainte-Geneviève en temple laïc. Le cortège grandiose entourant le modeste « corbillard des pauvres » partit de l'Arc de Triomphe et mit plusieurs heures pour descendre les Champs-Élysées jusqu'à la Concorde, traverser la Seine puis emprunter le boulevard Saint-Germain avant de rejoindre le Panthéon.À la mort du poète le 22 mai 1885, la IIIe République se devait de rendre hommage à celui qui était devenu au fil du temps l’incarnation de l’écrivain national. Député de Paris en 1871, puis sénateur de la Seine en 1876, défenseur acharné de toutes les libertés, il avait lutté sans relâche pour les valeurs républicaines dans sa vie comme dans son œuvre.Depuis les années de jeunesse entre 1820 et 1840, puis pendant la période de l’exil entre 1851 et 1870 et jusqu’à son retour en France, Victor Hugo fut l’homme de tous les engagements. Ses combats contre la censure, la misère et la peine de mort, pour la liberté de la presse et d’opinion, les droits des femmes et des enfants font de lui l’homme qui eut le courage de toutes les libertés.Cet évènement extraordinaire, suivi par plus de deux millions de personnes à travers Paris, consacre l'apothéose d'une des personnalités littéraires et politiques parmi les plus importantes du XIXe siècle. Aujourd'hui encore, ces obsèques restent la référence incontournable d'une consécration nationale et populaire réussie.Archives inédites, journaux, photographies, peintures, sculptures, dessins, objets-souvenirs, issus des collections de la Maison de Victor Hugo à Paris, viendront restituer cette journée ancrée dans la mémoire collective, et témoigner de l'esprit de liberté qui ont contribué à fonder la très grande popularité et à forger la légende de Victor Hugo.Le commissariat de l'exposition est assuré par Alexandrine Achille, chargée des collections photographiques à la Maison de Victor Hugo/Paris, Paris Musées.