Le pari réussi de la littérature pour Montréal

photo : FIL © Pierre Crépô

Au terme de cette édition, Michelle Corbeil et Jérémie Niel, codirecteurs généraux du FIL, ont déclaré : « Ce fut épique et masqué, ce fut parfois triste, souvent drôle, ce fut adapté, complet, émouvant. Ce fut fatigant, excitant, festif malgré tout, profond et complexe. Ce fut un festival hors du commun, mais ce fut un Festival, malgré le contexte, ou peut-être fort du contexte ! Un Festival magnifique avec des spectacles et des projets, tous plus forts les uns que les autres. De toute façon, nous n’avions pas le choix, nous l’avions promis et la fête a eu lieu. »Naviguant entre toutes les contraintes dues au contexte actuel, ils avouent avoir été obligés notamment d’afficher complet pour de nombreux spectacles alors qu’ils étaient présentés dans des salles remplies au quart de leur capacité ou encore d’annuler des manifestations dans l’espace public suite aux directives de la Santé publique.Mais qu’à cela ne tienne, ce FIL 2020 aura permis de renouer avec les festivaliers littéraires et de témoigner de l’importance des arts vivants en général et des arts littéraires en particulier dans nos vies.Ce dont on se souviendra longtemps, au terme de cette édition, ce sont des émotions sur les visages des interprètes revenant pour la première fois sur scène, dans les yeux des spectateurs masqués, comme dans ceux des équipes des différents théâtres et autres lieux partenaires de cette drôle d’édition.Et puis on ne peut que souligner que, grâce à la générosité et au talent des écrivains et des artistes, le FIL aura su faire avec ses activités en ligne, de purs moments de création et d’échanges qui auront eu un immense rayonnement national et international.La prochaine édition du FIL aura lieu du 24 septembre au 3 octobre 2021 avec de nombreuses surprises d’ici là.