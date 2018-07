Le Patient anglais, nommé meilleur Man Booker Prize depuis 50 ans

Michael Ondaatje, auteur du Patient anglais, publié chez Bloomsbury, vient de remporter le titre du meilleur Man Booker Prize de ces cinquante dernières années. Son roman fut adapté au cinéma en 1996, quatre ans après sa parution, avec Ralph Fiennes et Kristin Scott Thomas.







Au terme d’un mois de votes, le lauréat a été dévoilé au terme du festival du London’s Royal Festival Hall, ce 8 juillet. Michael Ondaatje était en concurrence avec plusieurs grands auteurs : V. S. Naipaul, Penelope Lively, Hilary Mantel et George Saunders.

Ce best-of du Man Booker Prize salue ainsi ce roman si particulier :

Dans une villa italienne transformée en hôpital de campagne, Nana, une jeune infirmière, veille sur un aviateur anglais grièvement brûlé. Avec pour seule compagnie un aventurier qui a travaillé dans les renseignements et un jeune sikh démineur. Une atmosphère de fin du monde où chacun dévoile peu à peu ses secrets. Mais le plus énigmatique reste cet homme flambé, lié à son infirmière par une étrange passion...

Ondaatje est aujourd’hui âgé de 74 ans, auteur de sept romans. Sa notoriété depuis la parution du Patient anglais, et son adaptation au cinéma a dynamisé sa carrière. Particulièrement ému, il assurait, en recevant son prix : « Pas une seule seconde je ne trouve qu’il s’agisse du meilleur livre de la liste, surtout quand il est placé à côté de l’œuvre de VS Naipaul, l’un des maître de notre temps, ou celui tout aussi primordial de Wolf Hall. J’ai des doutes, et je sais plus que quiconque que le Patient anglais reste encore flou avec des erreurs de rythme. »





Michael Ondaatje ; Marie-Odile Fortier-Masek (Traducteur), Tahar Ben Jelloun (Préfacier) – Le patient anglais – Points – 9782757832059 – 7,50 €