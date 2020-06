Le philosophe et économiste Amartya Sen, Prix de la paix des libraires allemands

Photographie : Amartya Sen en 2012 (Fronteiras do Pensamento, CC BY-SA 2.0)

La Fédération des éditeurs et des libraires allemands rend hommage, par ce prix, à « un universitaire pionnier, qui s'est intéressé aux sujets relatifs à la justice depuis des décennies, et dont les travaux pour combattre les inégalités sociales dans les domaines de l'éducation et de la santé sont plus pertinents que jamais ».L'œuvre du philosophe et économiste a sans cesse rappelé l'importance de valeurs comme la solidarité et l'écoute dans une société démocratique. « Ses études, riches et puissantes, ont également permis de révéler la manière dont la pauvreté, la faim et la maladie sont intimement liées à l'absence de structures libres et démocratiques », souligne encore la Fédération des éditeurs et des libraires allemands.Amartya Sen est à l'origine de l'Indice de développement humain (IDH), utilisé par le Programme des Nations unies pour le développement afin de mesurer le bien-être des populations. Il est généralement utilisé pour nuancer les mesures du « développement » qui se basent uniquement sur le PIB, le produit intérieur brut des pays.En France, les travaux d'Amartya Sen ont notamment été publiés par Flammarion (L'Idée de justice, traduit par Paul Chemla, 2012), Odile Jacob (Identité et violence, 2010, traduction de Sylvie Kleiman-Lafon) ou encore La Découverte (L'économie est une science morale, 2004, traduction de Marc Saint-Upéry).Amartya Sen a reçu le Prix Nobel d'Économie en 1998.Il succède à Sebastião Salgado, Prix de la paix des libraires allemands en 2019