Le poème comme un refuge au 36e Marché de la Poésie

Chaque année à Paris, place Saint-Sulpice, le Marché de la Poésie prend place et permet ainsi pendant quelques jours de faire la part belle aux rimes, aux strophes, aux syllabes, aux sonnets et autres quatrains. Du 6 au 10 juin, cette année, le Québec est l’invité d’honneur du marché.



Suite aux succès des États généraux de la poésie qui se sont tenus en 2017, la préparation du 36e marché de la poésie va sur les chapeaux de roues. Avec Jean-Luc Parant comme Président d’honneur, cette année s’annonce comme à chaque fois pleine d’émotion et de césures à l’hémistiche.

Événement extrêmement important dans le monde de l’édition de poésie, le Marché de la place Saint-Sulpice réunit plus de 500 éditeurs et revues de poésie, et le succès va grandissant chaque année, tant au niveau des professionnels que du grand public.

L’édition 2017 était consacrée à la visibilité du poème, le thème de 2018 sera son « devenir ». En ouvrant ses portes au Québec, trente poètes de la Belle Province apporteront leurs expériences et contribueront aux débats.

Pendant 4 jours pleins, de 11h30 à 21h30, ce sont débats, rencontres et lectures autour de la poésie francophone et mondiale. C’est un véritable événement annuel pour les amoureux des beaux mots, pour tous oserions-nous dire, et comme l’affirmait William Shakespeare avec justesse : « La poésie est cette musique que tout homme porte en soi.»