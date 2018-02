Le poème The Bone Church de Stephen King sur petit écran

Décidément, la frénésie d’adaptation qui s’est emparée de l’oeuvre de Stephen King – il y a déjà bien longtemps – ne semble pas connaître de fin. Petite originalité : c’est le poème The Bone Church qui sera transposé en série télévisée par les studios Cedar Park.

Une « Bone Church » à Kutna Hora, République Tchèque.

(Davis Staedtler, CC BY 2.0)





Derrière Cedar Park Entertainment, un producteur-vétéran, bien connu des séries TV, Chris Long (The Mentalist, The Americans, Zoo, Gilmore Girls, Weeds...) ainsi qu'un réalisateur et producteur, David Ayer (Suicide Squad, Fury, Bright...)

C'est que Chris Long et Stepehn King se connaissent bien. Le premier avait produit Mr. Mercedes, une série adaptée de la trilogie des romans éponymes du romancier.

Le poème The Bone Church, est écrit par King dans les années 1960 avant qu'il ne le réécrive et ne soit d'abord publié dans un recueil de nouvelles, The Bazaar of Bad Dreams (Le Bazar des mauvais rêves en français.) C'est l'histoire d'un aventurier qui organise une expédition dans la jungle afin de trouver la mystérieuse « église des ossements ».

Accompagné de 32 autres voyageurs, ils découvrent un secret qui ne devait pas être exuhmé. Seulement trois survivront à l'expédition et l'histoire est racontée par le narrateur, dans un bar.



En bref, une nouvelle année prolifique pour Stephen King faite de romans et d'adaptations.