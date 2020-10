Le poète érythréen Amanuel Asrat, en prison depuis 19 ans

Photographie : Amanuel Asrat et Linton Kwesi Johnson

« Linton Kwesi Johnson est un poète, une icône du reggae, un universitaire et un militant, dont l'impact sur le paysage culturel au cours du dernier demi-siècle a été colossal et multigénérationnel. Sa ténacité politique et son étude inlassable de l'histoire sont vraiment pinteresques, tout comme l'humour avec lequel il les mène », indique le jury du Prix Pinter, qui a notamment salué Chimamanda Ngozi Adichie, Margaret Atwood et Salman Rushdie.Linton Kwesi Johnson, honoré par la récompense, a annoncé que le poète érythréen Amanuel Asrat était nommé Écrivain du Courage par le PEN, dont le monde est sans nouvelles depuis 19 ans et son arrestation par les autorités érythréennes.En 2001, le gouvernement de l'Érythrée, pays sous la présidence d'Isaias Afwerki depuis 27 ans, avait entamé une vaste campagne de répression, visant des opposants et des organes de presse jugés nuisibles par le pouvoir. Rédacteur en chef du journal Zemen, critique d'art et opposant au régime, Amanuel Asrat avait rapidement été arrêté, puis jeté en prison. Il n'en est jamais ressorti.Le PEN rappelle que la situation d'Asrat, loin d'être isolée en Érythrée, reste très inquiétante : aucune charge ne semble avoir été retenue, et il est peu probable qu'un véritable procès ait eu lieu. Il serait toujours détenu au sein de la prison secrète d'Eiraeiro.« Maintenir un citoyen incarcéré, dans le plus grand secret, sans inculpation ni procès pendant près de 20 ans est le genre de brutalité flagrante que nous associons aux États totalitaires et aux dictatures. En signe de solidarité d'un poète de la diaspora africaine, j'ai choisi le poète, auteur-compositeur, critique et journaliste érythréen Amanuel Asrat pour être Écrivain du Courage 2020 », indique Linton Kwesi Johnson.« Nous ne savons même pas s’il est vivant ou mort. Nous aimerions qu'Amanuel soit au courant de ce prix et de cet honneur. Nous demandons à la communauté internationale d'intervenir en sa faveur et pour d'autres détenus politiques en Érythrée, et demandons leur libération immédiate », a commenté Daniel Mebrahtu, le frère d'Amanuel Asrat.