Le poète français Jean Sérignac est décédé à l'âge de 104 ans

À l’origine, il était agent immobilier sur la Côte d’Azur, mais un accident de chasse le rendit aveugle à l’âge de 50 ans. C’est un déclic qui le mena vers le métier de poète. Malgré sa cécité et ses 104 ans fêtés en octobre dernier, Sérignac était bel et bien un auteur toujours actif.Le dernier ouvrage sur lequel travaillait l’auteur était un recueil de 60 poèmes écrits en sonnets. Il faisait découvrir au lecteur la vie du siècle dernier à travers des textes mettant en avant la nostalgie du temps passé et des métiers d’autrefois.Il était un écrivain prolifique, à 103 ans il publia son titre : Un centenaire raconte. L’année précédente c’était Souvenirs et pensées dans la série des Cahiers du Bruilhois, préfacé par le sénateur Jean François-Poncet. En 2002, il publia aux Éditions Sekhmet Ceux de Montrignac récits, contes et nouvelles du pays Bruilhois.Il fut très remarqué dès le début de sa carrière, et gratifié de plusieurs récompenses pour ses écrits allant des romans, aux recueils de poésie, en passant par les contes et nouvelles. Il fut décoré en 2009 par une médaille d’or de la Ville d’Agen.Jean Sérignac était en outre sociétaire de l’Académie des poètes classiques de France, de la Société des poètes français, de l’Ordre littéraire artistique, scientifique et social dont il était officier, et de l’Ordre du monde latin. Mais également membre de la Société des gens de lettres de France, de l’Association internationale des écrivains paysans, et de l’Académie des sciences, lettres et arts d’Agen.Le Petit Bleu d’Agen précise sur l’auteur : « Jean Sérignac est à lui seul un livre de notre histoire et grâce à une mémoire intacte, il raconte avec aisance et facilité le temps passé. De plus dans ces écrits, on remarque que l’homme porte un jugement éclairé sur la société d’aujourd’hui dans tous les domaines : la politique, la société, les nouvelles technologies… »Via le Petit Bleu d’Agen