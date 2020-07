Le poète Linton Kwesi Johnson lauréat du PEN Pinter Prize 2020

Ce mardi 7 juillet 2020, le poète et musicien de reggae britannique Linton Kwesi Johnson a été couronné lauréat du PEN Pinter Prize 2020. Il recevra le prix le 12 octobre prochain lors d’une cérémonie virtuelle, coorganisée avec la British Library.







Le PEN Pinter Prize a été créé en 2009 par l’organisation caritative PEN en hommage au dramaturge et lauréat du prix Nobel Harold Pinter. Il récompense chaque année un écrivain résident au Royaume-Uni, en République d’Irlande ou dans le Commonwealth qui a su jeter « un regard inébranlable et indéfectible » sur le monde et montrer une « détermination intellectuelle farouche afin de définir la véritable réalité de notre vie et de nos sociétés ».



Cette année, le jury composé de Claire Armitstead (rédactrice en chef adjointe de la rubrique culture du Guardian), Max Porter (auteur) et Sharmaine Lovegrone (éditrice chez Dialogue Books) ont choisi de récompenser le poète Linton Kwesi Johnson pour son « impact colossal et multigénérationnel » sur le paysage culturel au cours du dernier demi-siècle.



« Une fois que nous avons eu les candidatures, il nous a fallu deux secondes pour convenir que nous avions un gagnant clair et exceptionnel pour le PEN Pinter Prize 2020 » a tenu à souligner Claire Armitstead.



Linton Kwesi Johnson, “une légende vivante”



« Peu de gens incarnent aussi clairement le pouvoir de la poésie pour inciter au changement. Peu de personnalités d’après-guerre ont été aussi attachées à l’expression politique dans leur œuvre » a évoqué à son tour Max Porter. Et d’assurer que son message était désormais « plus important que jamais ».



« J’ai l’impression d’être venu au monde avec le son de l’activisme politique et culturel qui incarne l’œuvre de Linton Kwesi Johnson. [...] Ce fut un honneur d’être membre du jury pour le PEN Pinter Prize cette année et encore un plus grand honneur de faire partie du collectif qui décerne le prix à une légende vivante », a assuré Sharmaine Lovegrone.



Linton Kwesi Johnson s’est dit « surpris » de recevoir le PEN Pinter Prize, 7 ans après avoir été récompensé par le Golden PEN Prize. Et d’ajouter : « Il est particulièrement gratifiant de recevoir un prix qui honore la mémoire du grand dramaturge Harold Pinter, libre penseur, antiimpérialiste et champion des droits de l’homme. »

