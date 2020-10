Le premier Prix du livre d'Art a son lauréat

Porté par la ville d’Ajaccio, le prix du livre d’Art est doté à hauteur de 3000 €. Il a été remis le vendredi 9 octobre dernier par sa présidente Pascale Le Thorel, lors de l’ouverture de la 12e édition des rencontres littéraires Racine du Ciel. À cette occasion, a été également décerné le Prix du Catalogue d’Exposition. Il revient à Nous les Arbres, un ouvrage collectif réalisé avec la Fondation Cartier pour l’art contemporain.Cette année le jury était composé de Sébastien Allard (Directeur du département des Peintures du musée du Louvre) ; Laurence des Cars (Présidente du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie) ; Éric de Chassey (Directeur général de l’Institut national d’histoire de l’art) ; Marie-Christine Labourdette (Présidente de la Cité de l’architecture et du patrimoine) ; Jean de Loisy (Directeur de l’École nationale supérieure des Beaux-arts de Paris) ; Sophie Makariou (Présidente du musée national des arts asiatiques – musée Guimet) ; Philippe Morel (Professeur des universités, Histoire et civilisations, Université Paris I Panthéon Sorbonne) ; Marielle Pic (Conservateur général et directrice du département des Antiquités orientales au musée du Louvre).« C’est un honneur pour la Ville d’Ajaccio de présenter aujourd’hui et pour la première fois, le Prix du Livre d’art. Nous sommes fiers de porter cette distinction qui n’existait pas jusqu’alors et qui a su réunir un éminent jury. Pour la Ville d’Ajaccio, pour le Palais Fesch — musée des Beaux-arts, le prix est et sera une formidable aventure. Le Prix du Livre d’art comptera, j’en suis sûre, parmi les plus prestigieuses distinctions du monde culturel », a déclaré Simone Guerrini, adjointe au maire déléguée à la culture et au patrimoine.