Le premier Prix du Livre de Chef Pâtissier sera décerné cette année

(photo d'illustration, Lucy Downey, CC BY 2.0)

En 2013, la Maison créée le Prix Champagne Collet du Livre de Chef et distingue chaque année l’ouvrage d’un chef, autour des valeurs communes : création, partage d’une passion, savoir-faire et transmission de l’héritage culinaires. Célébrant toutes les facettes du livre de Chef, le prix met en lumière le contenu rédactionnel comme la qualité des illustrations, l’originalité des thèmes abordés, l’excellence de son graphisme et sa qualité de fabrication.Il en va de pair avec ce nouveau Prix du Livre de Chef Pâtissier : 6 chefs pâtissiers viennent présenter le temps d’un « Bubble Time », les accords entre leurs créations sucrées et les cuvées ciselées. Comme pour le Prix du Livre de Chef, un jury spécial pâtisserie délibérera pour élire le gagnant 2019.Ce jury est composé d’Olivier Charriaud (directeur général Champagne Collet), Bertrand Glory (directeur commercial et marketing Champagne Collet), Julie Mathieu (rédactrice en chef du magazine Fou de Pâtisserie), Ulla Majoube (rédactrice gastronomie L’Express.fr), Annabelle Schachmes (auteure et photographe culinaire), Clotilde Roux (journaliste gastronomie Elle Paris et créatrice de La Box des chefs).6 chefs pâtissiers - dont Jessica Prealpato (Desseralité – éditions Alain Ducasse, paru le 29 mai) et Aurélien Rivoire (Itinéraire d’un chef pâtissier – éditions Hachette, paru le 12 juin) - se succéderont pour défendre leur livre. La remise de ce premier Prix aura lieu le 9 décembre à Paris, après la remise du 7ème Prix du Livre de Chef.