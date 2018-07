Le préquel de Game of Thrones se précise, avec d'autres séries à venir

HBO se frotte les mains songeant aux audiences de la 8e et dernière saison de Game of Thrones. Mais la chaîne américaine envisage aussi la suite : au moins un préquel de Game of Thrones est confirmé, mais l'on évoque facilement 5 séries, au total, autour de l'œuvre de George R.R. Martin. L'épisode pilote de la première série devrait être tourné au cours du premier trimestre de l'année 2019.

Casey Bloys, le directeur des programmes de HBO, a priori bien informé sur le devenir de Game of Thrones, a évoqué celui-ci avec Entertainment Weekly, révélant au passage quelques éléments sur la chronologie. Pour commencer, le préquel de Game of Thrones est bel et bien en production, et un épisode pilote sera réalisé en 2019. Le tournage devrait d'ailleurs se dérouler au cours du premier trimestre.

George R. R. Martin, l'auteur des livres à l'origine de Game of Thrones, sera bien de la partie : c'est même lui qui a proposé un titre, pour l'instant provisoire, pour cet épisode pilote, « The Long Night »... Mais Bloys, soucieux d'en révéler le moins possible, assure que rien n'est arrêté pour le moment.

Parmi les 5 préquels annoncés à Game of Thrones, le scénariste Max Borenstein s'est vu confier l'un d'eux : a priori, le script qu'il a fourni a plu à HBO, mais Bloys a strictement refroidi l'ambiance. « Je ne pense pas qu'il y aura d'autres développements sur des préquels avant que nous ayons vu l'épisode pilote ». Evidemment...

Autrement dit, HBO fait les choses dans l'ordre, et avec mesure, ce qui pourrait d'ores et déjà rassurer quant à la qualité de la production.

Finalement, Casey Bloys a révélé quelques éléments sur le préquel : « L'époque à laquelle se déroule l'histoire, environ 8000 ans avant [les événements de GoT], est assez lointaine pour donner le sentiment d'une histoire différente, d'un monde différent, parce que les royaumes n'existent même pas à ce stade. Donc, il s'agit bien d'un univers distinct. Nous n'essayons pas de faire Game of Thrones II. »

En attendant la série, George R. R. Martin vous propose de patienter avec sa liste de lecture pour les fans de GoT... Quant au prochain roman... ils attendront eux aussi l'hiver.