Le préquel de la saga Hunger Games adapté au cinéma

C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate. Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, condamnée d'avance ?

La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur, préquel de la saga Hunger Games signé par Suzanne Collins, doit paraitre en France le 20 mai prochain aux éditions PKJ, dans une traduction de Guillaume Fournier. Pas encore publié, donc, le livre a d'ores et déjà été ajouté à la liste des adaptations prévues dans le calendrier des studios Lionsgate.Francis Lawrence, qui avait réalisé trois des quatre films de la saga originale, sera de retour derrière la caméra pour ce nouveau film, accompagné par le scénariste Michael Arndt, qui avait assuré l'écriture du scénario de Hunger Games : L'Embrasement avec Simon Beaufoy, indique The Hollywood Reporter La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur a surpris les fans de la saga originale lorsque Suzanne Collins a annoncé que l'ouvrage mettrait en scène Coriolanus Snow, président de Panem dans Hunger Games et tyran assez maléfique... Les réactions n'avaient pas manqué Le résumé de l'éditeur pour La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur :Pour le moment, aucune information n'a été communiquée sur le casting ou un début de tournage.