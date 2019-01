Le Printemps des Poètes 2019 célébrera la Beauté

Le Printemps des Poètes sera de retour, du 9 au 25 mars 2019, avec pour thème la Beauté, et une édition qui sera l'occasion pour cette manifestation de poésie francophone de célébrer ses 20 ans. Et comme pour donner raison à ce thème du Printemps des Poètes, Enki Bilal a accepté d’en signer l’affiche et Rachida Brakni d'en être la marraine.









Imaginé à l'initiative de Jack Lang, et créé à Paris en mars 1999 par Emmanuel Hoog et André Velter, le Printemps des Poètes est vite devenu une manifestation d’ampleur nationale. Il incite chaque année le plus grand nombre à célébrer la poésie, quelle que soit sa forme d'expression, sur tout le territoire, à travers un thème dédié.



Cette année, la Beauté rythmera le printemps sur l'Hexagone. Pour l'occasion, Sophie Naulleau, directrice de la manifestation depuis 2018, signe un texte très personnel :



« J’ai vu une enfance violentée rêver devant un amandier en fleurs.

J’ai vu un homme emprisonné retrouver souffle à la lecture d’un poème.

J’ai vu le ciel déverser des tonnes d’azur sur nos morts.

J’ai vu la neige brûler moins que les larmes.

J’ai vu le soleil consoler un coquelicot, et réciproquement.

J’ai vu un arc-en-ciel en cavale sous l’orage.

J’ai vu un ange noir chanter sous les étoiles.

Je n’ai trouvé qu’un mot pour dire cela qui transcende le chaos, l’éphémère et la joie mêlés de nos vies : LA BEAUTÉ.»