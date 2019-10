Le prix 30 millions d'amis retient 11 ouvrages et accueille Joël Dicker

La 37e édition du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis se prépare, accueillant cette année au sein de son jury l’écrivain Joël Dicker. Ce prix sera décerné le mardi 26 novembre 2019 dans le salon Goncourt, chez Drouant à Paris. Le Prix Littéraire 30 Millions d’Amis récompense chaque année un roman et un essai de qualité littéraire, où l'animal est à l'honneur, qu'il soit ou non le sujet principal de l'œuvre.









Le jury du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis est composé de personnalités reconnues : Teresa Cremisi, Didier Decoin de l’Académie Goncourt, Irène Frain, Michel Houellebecq, Frédéric Lenoir, Didier van Cauwelaert, Frédéric Vitoux de l'Académie française, et la présidente Reha Hutin.



Il est rejoint cette année par l’écrivain Joël Dicker, passionné d’animaux, de nature et récompensé du Grand prix du roman de l’Académie française et du Prix Goncourt des lycéens pour son roman La Vérité sur l’Affaire Harry Quebert (éd. de Fallois / L’Age d’Homme, 2012).



En 2018, ce prix avait été décerné au roman Autoportrait en chienne (éd. L'Iconoclaste) d’Ina Mihalache dite Solange et à l’essai Théorie du tube de dentifrice de Peter Singer (éd. Goutte d'Or).



Sélection 2019 du Prix Littéraire 30 Millions d’Amis :



Romans :



Janovjak Pascal, Le Zoo de Rome, éd. Actes Sud, 2019.

Jouanneau Julien, Le Voyage de Ludwig, éd. Flammarion, 2019.

Levacher Maëlle, Zébulon ou Le Chat, éd. La Part Commune, 2019.

Nunez Sigrid, L'Ami, éd. Stock, 2019.

Siniakov Alexandre, Détachez-les et amenez-les moi, éd. Fayard, 2019.

Wirth Adeline, Sept Cavalcades, éd. du Rocher, 2019.



Essais :

Audibert Caroline, Des Loups et des Hommes, éd. Plon, 2018.

Berns Gregory, Dans la Tête d'un Chien, éd. HumenSciences, 2019.

Dauty Philippe, Réconcilier l’Homme et l'Animal, éd. Favre, 2019.

O’Connell Caitlin, Le Parrain – au cœur d’un clan d’éléphants, éd. Actes Sud, 2019.

Taylor Sunaura, Braves Bêtes, éd. Portrait, 2019.







Dossier - Rentrée littéraire 2019 : il n'y a pas que les prix qui comptent



Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones