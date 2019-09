Le Prix Albert Londres présente ses sélections 2019

La présélection affiche trois ouvrages, parmi les 13 qui auront candidaté : l’édition 2018, remise à Istanbul, avait récompensé Jean-Baptiste Malet, pour L’empire de l’or rouge, une histoire de tomates un peu acide Feurat Alani — Le Parfum d’Irak (Les éditions Nova et Arte éditions)Cécile Andrzejewski — Silence sous la blouse (Fayard)Ixchel Delaporte — Les Raisins de la misère (Le Rouergue)Guillaume Gendron — LibérationLouis Imbert — Le MondeGurvan Kristanadjaja — LibérationBruno Lus et Coline Vazquez — Revue XXICélian Macé — LibérationLeîla Miñano — Les JoursHélène Sallon — Le MondeBenoît Vitkine — Le MondeAngélique Forget et Antoine Védeilhé — Ouïghours, à la force des camps. France 24/Arte/Keyi productionsJennifer Deschamps —Inside Lehman Brothers. Arte/KM productionsSylvain Louvet — Enfants placés, les sacrifiés de la République. France 3/CapaMarlène Rabaud — Congo Lucha. RTBF/Esprit Libre et Tita ProductionsAlain Pirot et Coraline Salvoch — Déchets électroniques : le grand détournement. France 5/Maximal prod.