Le prix américain National Book accepte désormais les livres traduits

Les National Book Awards, la célèbre manifestation américaine, s'ouvre aux livres traduits. Un cinquième prix vient d'être créé par la National Book Foundation pour des oeuvres de fiction et de non-fiction traduites et publiées aux États-Unis.







La nouvelle catégorie – en plus de celles déjà existantes récompensant la fiction, la non-fiction, la poésie et la littérature jeunesse – sera donnée conjointement aux auteurs et aux traducteurs pour des titres publiés aux États-Unis. En ce qui concerne les auteurs internationaux écrivant en anglais, ils ne pourront pas être éligibles.

Selon la National Book Foundation, dont la décision a été prise à l'unanimité, l'objectif est d'attirer l'attention sur les travaux de traduction, souvent négligés par les lecteurs et les éditeurs américains. L'organisation déclare avoir franchi une étape « pour élargir le lectorat des voix mondiales et susciter le dialogue autour des histoires internationales. »

« C'est une opportunité pour nous d'influencer la visibilité des livres dans la traduction », explique la directrice exécutive de la National Book Foundation à Publishers Weekly. « Moins nous en savons sur le reste du monde, moins nous nous sentons bien. Nous sommes une nation d'immigrants, et nous ne devrions jamais cesser de chercher la connexion et la perspicacité de la myriade de cultures qui nous influencent et nous inspirent constamment. Nous voulons que les lecteurs américains valorisent profondément un point de vue global et inclusif, et le National Book Award for Translated Literature fait partie d'un engagement envers ce principe. »

Les National Book Awards ont été fondés en 1950, pour récompenser, au départ, la littérature américaine. Le prix s'était élargi dans les années 1960 et 1970 avant de revenir à seulement deux catégories. Ce n'est que récemment que le prix était passé à quatre catégories.

Selon le New York Times, bien qu'il y ait un nombre croissant d'éditeurs spécialisés dans la littérature internationale, comme Europa Editions, Archipelago Books, AmazonCrossing et Tilted Axis, la littérature traduite représente encore un « petit pourcentage » de livres publiés aux États-Unis.





Via The Bookseller