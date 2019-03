Le prix américain PEN/Faulkner dévoile ses 5 finalistes

« Les finalistes de cette année sont la preuve que nous vivons à une époque où des histoires extraordinaires et significatives sont racontées par une multiplicité de voix uniques», a déclaré Gwydion Suilebhan, directeur exécutif de PEN / Faulkner, « Nous sommes honorés de pouvoir attirer l’attention sur un art aussi profond et passionnant ».

Voici les finalistes :Tomb of the Unknown Racist de Blanche McCrary Boyd (Counterpoint)The Overstory de Richard Powers (W.W. Norton)Love War Stories de Ivelisse Rodriguez (Feminist Press New York)Call Me Zebra de Azareen Van der Vliet Oloomi (Houghton Mifflin Harcourt)Don’t Skip Out on Me de Willy Vlautin (Harper Perennial)Le jury de cette année est composé de l'auteur Percival Everett, du romancier Ernesto Quiñonez et l'écrivaine Joy Williams.« Dans les livres de fiction de cette année, nous avons fait l'expérience d'une honnêteté et d'une générosité auquelles aucun chef d'État ne pourrait prétendre », affirme le jury.Et de poursuivre: « À une époque où nos dirigeants nous disent que nos vies importent peu et que le langage n'existe que pour véhiculer des informations erronées, nous avons trouvé que tous les participants parlaient à voix haute, de manière éloquente et intemporelle, réaffirmant ainsi que nos vies en valaient la peine. Nos finalistes ont été choisis pour leur possession authentique et émotionnelle d'un récit américain qui nous inclut tous, au-delà des frontières et des lignes. »Le lauréat sera annoncé le 29 avril prochain. Il recevra 15.000 dollars contre 5000 pour les 4 autres finalistes. Une cérémonie aura lieu en l'honneur des 5 auteurs le 4 mai à 19h à l'Arena Stage.L'année dernière, Joan Silber avait remporté le prix pour son ouvrage Improvement (Counterpoint).