Le Prix Anaïs Nin 2019 révèle sa sélection

La seule et unique sélection du Prix Anaïs Nin est la suivante :Suiza, Bénédicte Belpois, Gallimard (premier roman)Les Enténébrés, Sarah Chiche, SeuilEugenia, Lionel Duroy, JulliardJe, tu, elle, Adeline Fleury, François BourinNino dans la nuit, Simon Johannin, Capucine Johannin, AlliaOccident, Simon Liberati, GrassetTu t'appelais Maria Schneider, Vanessa Schneider, GrassetOrganisé avec le soutien de Coriolis Telecom et le Groupe Very, le Prix Anaïs Nin sera remis le 12 février prochain au théâtre de l'Odéon. Le lauréat se verra offrir la traduction en anglais de son ouvrage.Le jury du Prix Anaïs Nin, sous la présidence d'honneur de Catherine Cusset, lauréate du Prix en 2018, réunit Capucine Motte, secrétaire générale, Nelly Alard, Pierre Bontemps, Charles Consigny, Danielle Cillien-Sabatier, David Foenkinos, Judith Housez, Baptiste Liger, Koukla McLehose, Georges Saier et Karine Tuil.En 2018, Catherine Cusset avait remporté le prix pour son livre Vie de David Hockney (Gallimard)