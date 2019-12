Le Prix bande dessinée des collégiens, version Oise et Somme : les sélections

La sélection du Prix bande dessinée des collégiens de la Somme



Sélection du Prix bande dessinée des collégiens de la Somme :

La sélection du Prix bande dessinée des collégiens de l'Oise :

Kid Noise — Tome 1 : L’Homme à la tête de singe, Kid Noize, Kid Toussaint, Otocto, DupuisVoro, Janne Kukkonen, Casterman Le fils de l'Ursari , Xavier-Laurent Petit, Cyrille Pomès, Rue de SèvresCalfboy, Rémi Farnos, La PastèqueAmazing Grace, Tome 1, Aurélien Ducoudray, Bruno Bessadi, GlénatRaowl, Tébo, DupuisRaowl, Tébo, DupuisObscucia — Chapitre 1, David Boriau, Steven Dhondt, DelcourtCalfboy, Rémi Farnos, La PastèqueAmazing Grace, Tome 1, Aurélien Ducoudray, Bruno Bessadi, GlénatLes fleurs de grand frère, Gaëlle Geniller, DelcourtVoro, Janne Kukkonen, CastermanLe jury des prix réunit des élèves de 10 classes de 4e de chacun des départements. Pendant 5 mois, les élèves des classes concernées sont formés aux spécificités du médium bande dessinée . À travers les différentes séances de travail (dont 3 sont animées par des professionnels du service éducatif de l’association On a Marché sur la Bulle), les élèves sont amenés à lire les 6 bandes dessinées sélectionnées chaque année, à recevoir les outils conceptuels leur permettant de faire leur choix et de le justifier à partir de séances de restitution de leurs expériences de lecture.Les élèves rencontrent également un des auteurs de la sélection de l’année lors d’une journée des scolaires des Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens qui leur est dédiée et remettent le prix au lauréat à cette occasion.