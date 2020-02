Le Prix Barbellion, pour élever la voix des auteurs malades et handicapés

Cette nouvelle récompense américaine a été initiée par l’auteur Jake Goldsmith (Plagiarised Thoughts), atteint de la mucoviscidose. Le prix, qui sera décerné chaque année à partir de février 2021, a pour but de récompenser des auteurs handicapés ou souffrants de maladies, ou des ouvrages traitant de ces thèmes.



Le prix porte le nom de W. N. P. Barbellion, pseudonyme utilisé par Bruce Cummings pour The Journal of a Disappointed Man, Enjoying Life et A Last Diary. Publié en France sous le titre de Journal de Barbellion (trad. Marcus Ganev) aux Éditions Phébus, l’ouvrage autobiographique retrace son combat contre la sclérose en plaques.L’œuvre primée peut appartenir à n’importe quel genre : de la fiction aux mémoires en passant par la biographie, la poésie ou la non-fiction. Elle pourra également être autopubliée ou une traduction vers l'anglais.« Je voulais donner une plus grande voix à la maladie dans la littérature », explique Jake Goldsmith aux tribunes de The Bookseller . « Pratiquement tous mes auteurs préférés comme Kafka, Camus, Katherine Mansfield, Barbellion ont traité de la maladie, de façon plus ou moins explicite dans leurs œuvres. »« Tout en récompensant les personnes qui écrivent en étant malades, nous espérons également encourager ceux qui vivent avec une maladie ou un handicap à raconter leur vie sur papier, que ce soit sous le prisme de la fiction ou pas » a-t-il repris.Si le prix est destiné aux auteurs atteints de maladies ou de handicaps, des écrivains non souffrants pourront également être distingués, si « leur travail est vraiment exceptionnel ».