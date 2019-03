Le Prix Cazes - Brasserie Lipp revient à Louis-Henri de La Rochefoucauld

La prophétie de John Lennon de Louis-Henri de La Rochefoucauld Prix Cazes-Brasserie Lipp 2019 !

Pas peu fier, son éditeur, que d’annoncer l’obtention du prix littéraire.« Le christianisme s'en ira. Je n'ai pas besoin de débattre de cela. J'ai raison et l'avenir le prouvera. Aujourd'hui, nous sommes plus populaires que Jésus. » Ainsi parlait Lennon en 1966. Ne se mouchant pas du coude, les Beatles et autres idoles des jeunes pensaient alors remplacer Dieu. Cinquante ans plus tard, quoi de neuf ? Dominante mais épuisée, la culture pop ne produit plus d'icônes — à l'inverse, le religieux revient.N'est-il pas temps d'envoyer paître les brebis égarées du divertissement ? Ne sachant plus à quel saint se vouer, le héros de ce roman, Louis, artiste en panne, enquête auprès de Philippe Manoeuvre, Katy Perry, Christophe, Kiddy Smile et autres joyeux drilles de l'industrie du spectacle. Ces rencontres et son cheminement font grandir en lui une autre prophétie, face à laquelle Lennon se retournerait dans sa tombe : et si Jésus redevenait plus populaire que les Beatles ?Derrière ce roman sarcastique, c’est une fausse quête initiatique qui se profile. Louis-Henri de La Rochefoucauld succède par ailleurs à Régis Wargnier, salué en 2018 pour Les prix d'excellence , chez Grasset Louis-Henri de La Rochefoucauld – La Prophétie de John Lennon – Stock – 9782234084414 – 19 €