Le Prix de bibliophilie Jean Lurçat 2019 a été décerné au Cantique des Oiseaux

Créé en 2005 à l’initiative de Madame Simone Lurçat à la mémoire de son époux Jean Lurçat (1892-1966), membre de la section de peinture de l’Académie des beaux-arts, ce prix de la Fondation Jean et Simone Lurçat, doté d’un montant de 5000 €, partagés entre l’auteur du texte et l’artiste, récompense chaque année un ouvrage original récent de bibliophilie. Il s’agit de l’un des grands prix de bibliophilie en France.Le jury a attribué ce mercredi 6 novembre le Prix Jean Lurçat 2019 à l’ouvrage Le Cantique des Oiseaux. Ce livre d’artistes, composé de sept poèmes extraits du Cantique des Oiseaux, chef-d’œuvre de poésie mystique écrit en persan par Farîd ud-Dîn Attar à la fin du XIIe siècle, a été édité en 60 exemplaires et réalisé en 2019 dans l’Atelier du Livre d’art et de l’estampe de l’Imprimerie nationale.« L’ouvrage reproduit le texte original composé en “Dabi”, caractère créé et numérisé par Franck Jalleau d’après l’arabe d’Avicenne, et traduit en français par Leili Anvar, pour une édition du Cantique des oiseaux publiée par Diane de Selliers en 2012. Le texte est enrichi de quelques citations de François Cheng et Saint François d’Assise, illustré par une série de sept eaux-fortes originales : la Quête des oiseaux, réalisée par Sylvie Abélanet », décrit le jury.Le Prix Bernier, d’un montant de 7000 €, a été décerné à l’ouvrage L’Art Brut, sous la direction de Martine Lusardy, publié aux Éditions Citadelles & Mazenod. Cette synthèse originale, menée par une équipe pluridisciplinaire internationale (historiens d’art, critiques, psychologue, psychiatre, artiste) réunit un corpus de quelque 550 œuvres et invite à découvrir ou réapprécier cette notion d’« art brut » aux frontières poreuses.Le Prix Paul Marmottan, d’un montant de 2500 €, a été attribué à l’ouvrage Cassandre de Alain Weill, publié aux éditions Hazan. Cette première monographie consacrée à Cassandre (Adolphe Jean Marie Mouron, 1901-1968), le grand affichiste, graphiste, décorateur de théâtre, peintre, etc. est publiée pour le cinquantenaire de sa mort.Cet ouvrage permet de redécouvrir ses créations graphiques iconiques et prestigieuses : l’affiche du Paquebot Normandie, la police de caractère Peignot reproduite sur le frontispice du Trocadéro, le célèbre slogan « Dubonnet », etc.