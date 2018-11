Le Prix de Flore 2018 remis à Raphaël Rupert

Editeur : L'Arbre Vengeur

Genre :

Total pages : 200

Traducteur :

ISBN : 9791091504928



Anatomie de l'amant de ma femme

de Raphael Rupert(Auteur)

Architecte en fuite, le héros de ce premier roman est un bavard qui cause beaucoup de lui-même et de son grand projet : écrire un roman. Et tant pis pour sa femme elle-même auteure un peu en vue. Lui ne sait pas trop comment engager l'affaire mais il a une idée ou plutôt un personnage, plutôt vague : un officier SS pétomane... T ournant, virant, théorisant, il rame sacrément. Jusqu'au jour où, par dépit, il ouvre le journal intime de sa femme et y découvre qu'elle a sans doute un amant, un certain Léon, particulièrement

