Le prix de traduction GINT décerné à Brían Hanrahan et Alan Robinson

Sur plus de 70 candidatures, le jury a choisi de récompenser Brían Hanrahan et Alan Robinson pour leur traduction d'un extrait de Phantome des Kalten Krieges de Gerhard Sälter. Les deux traducteurs ont également reçu chacun une prime de 1500$.« Les deux traducteurs ont créé des textes qui entraînent les lecteurs dans une histoire fascinante sur l’émergence des services de renseignement ouest-allemands et sur le rôle clé de Reinhard Gehlen. Hanrahan et Robinson démontrent une capacité à poursuivre des recherches pour cerner les choix lexicaux ainsi qu'une habileté à manipuler le vocabulaire académique et l’appareil scientifique. Leurs traductions sont non seulement accessibles aux lecteurs de langue anglaise, mais aussi attrayantes et informatives. Ces deux traductions se distinguent par leur style cohérent et élégant » a déclaré le jury lors de leur choix.Le jury international était composé de Shelley Frisch, traductrice et présidente du jury, Sarah Pybus, traductrice et lauréate du premier prix GINT 2015, de la traductrice Paula Bradish de Hamburger Edition Publishers et Emma Rault, traductrice et lauréate du prix GINT 2017.Tous les deux ans, la Börsenverein des Deutschen Buchhandels (Association des éditeurs et libraires allemands) et le bureau new-yorkais de Frankfurter Buchmesse (Foire du livre de Francfort New York Inc.) s'associent pour décerner le prix de la traduction GINT.Ce prix est conçu pour attirer l’attention des érudits et des éditeurs anglophones sur des monographies allemandes remarquables dans le domaine des sciences humaines. À cet égard, le prix vient compléter le travail mené pour la promotion des traductions que la Fédération allemande des éditeurs et libraires, en coopération avec la Fondation Fritz Thyssen, le ministère fédéral des Affaires étrangères allemand et VG WORT, poursuit depuis 2008 avec le programme Geisteswissenschaften International.