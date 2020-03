Le Prix des Libraires 2020 dévoile ses 5 finalistes

Les 5 finalistes sont donc :- Santiago Amigorena, Le ghetto intérieur, éditions POL- Michel Bernard, Le bon sens, éditions La Table Ronde- Catherine Blondeau, Les débutants, éditions Mémoire d'Encrier- Caroline Laurent, Rivage de la colère, éditions Les escales- Akira Mizybayashi, Âme brisée, éditions GallimardC’est désormais aux libraires de toute la francophonie d’élire leur titre favori, en votant du 1er au 30 avril 2020 sur le site dédié. Si vous voulez participer, il est encore temps de vous inscrire ici Les membres du jury, sous le marrainage de Gaelle Nohant, a ainsi déclaré : « Nous sommes très heureux de cette belle sélection, qui reflète nous semble-t-il l'esprit des libraires et de la profession. Nous serons tout aussi heureux de votre participation, qui sera une belle preuve de notre solidarité en cette période difficile. Nous tenons également à remercier nos partenaires, qui permettent chaque année au Prix des Libraires de perdurer grâce notamment à leur soutien financier : le groupe UP chèques-lire et chèques-culture, Le 1 hebdo et tout particulièrement Eric Fottorino, le magazine LIRE, la société de formation au métier de libraire Book Conseil, le groupe Milan et ses produits de papeterie et enfin le domaine Berthelemot avec ses vins d'exception, et Actualitté, qui nous relaie auprès de la profession et du grand public. »Le lauréat, sous réserve, sera annoncé le 13 mai au CNLPour toute question ou information https://prix-des-libraires.fr/