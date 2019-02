Le Prix des libraires du Québec dévoile ses finalistes

Jeudi 31 janvier, les comités de sélection formés de 28 libraires ont fait part de leur sélection des titres finalistes prétendant au Prix des libraires du Québec. Les potentiels lauréats des catégories Roman, Poésie, Essai et Bande dessinée ont été révélés par l'humoriste Philippe-Audrey Larrue-St-Jacques, nouvel ambassadeur du prix.





Photo d'illustration : La Bête Creuse, Christophe Bernard (Le Quartanier) Prix des libraires du Québec 2018 catégorie roman Québec



Photo d'illustration : La Bête Creuse, Christophe Bernard (Le Quartanier) Prix des libraires du Québec 2018 catégorie roman Québec

Créé en 1994 par l'Association des libraires du Québec et le Salon international du livre de Québec, le Prix des libraires du Québec récompense les auteurs dont l'oeuvre a retenu l'attention des libraires, par sa qualité littéraire et son originalité.



Il existe cinq catégories : Les trois catégories Roman, Jeunesse et Bande dessinée, sont divisées en deux sous-catégories, les lauréats Québec, et les lauréats Hors-Québec. Les deux catégories Poésie et Essai ne récompensent que des lauréats Québec.



Voici les finalistes :



Pour la catégorie Roman québécois : Manuel de la vie sauvage de Jean-Philippe Baril Guérard (Éditions de Ta Mère), Mère d'invention de Clara Dupuis-Morency (Triptyque), Ouvrir son cœur d'Alexie Morin (Le Quartanier), Querelle de Roberval de Kevin Lambert (Héliotrope) et Une affection rare de Catherine Lemieux (Triptyque).



Pour la catégorie Roman hors Québec : 4 3 2 1 de Paul Auster (Actes Sud), Arcadie d'Emmanuelle Bayamack-Tam (P.O.L), Le lambeau de Philippe Lançon (Gallimard), Les frères Lehman de Stefano Massini (Globe), et Marx et la poupée de Maryam Madjidi (Le Nouvel Attila).



Pour la catégorie Bande dessinée québécoise : La petite Russie de Francis Desharnais (Pow Pow), La vie d'artiste de Catherine Ocelot (Mécanique Générale) et Vogue la valise de Siris (La Pasteque).



Pour la catégorie Bande dessinée hors Québec : Les Rigoles de Brecht Evens (Actes Sud), Moi, ce que j'aime, c'est les monstres - tome 1 d'Emil Ferris (Monsieur Toussaint Louverture) et Royal City - tome 1 de Jeff Lemire (Urban Comics).



Pour la catégorie Essai québécois : La crise de la masculinité de Francis Dupuis-Déri (Éditions du remue-ménage), Le droit du plus fort de Anne-Marie Voisard (Écosociété), Mégantic de Anne-Marie Saint-Cerny (Écosociété), NoirEs sous surveillance. Esclavage, répression, violence d'État au Canada de Robyn Maynard (Memoire D'encrier).



Pour la catégorie Poésie québécoise : Expo Habitat de Marie-Hélène Voyer (La Peuplade), La chanson de ma mère de Alain Larose (Moult Éditions), La raison des fleurs de Michaël Trahan (Le Quartanier) et Uiesh Quelque Part de Joséphine Bacon (Memoire D'encrier).