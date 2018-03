Le Prix des romancières 2018 attribué à Patricia Reznikov

Le 20e Prix des Romancières a été remis ce mercredi 28 mars dans le salon André Gide du Bistrot de Paris (33, rue de Lille, Paris 7e) à la romancière, traductrice et critique littéraire Patricia Reznikov pour Le songe du photographe, publié récemment aux éditions Albin Michel. Elle succède à François Cérésa, lauréat 2017 pour Poupe (Le Rocher).





Dans ce roman très attachant, initiatique, Patricia Reznikov met en scène Joseph, un adolescent de 15 ans négligé par une famille glaciale, ignare, et maltraité par un frère violent. Or, voici qu’il trouve un refuge chaleureux dans une maison où vivent d’étranges exilés. Auprès d’eux, il rencontre l’humanité, le goût de savoir ; il entend les récits de leurs existences mouvementées, et, tandis qu’il se prend de passion pour la photographie, il est éveillé à l’amour des êtres.



Le livre faisait partie de notre sélection de livres de la rentrée Albin Michel, d'ailleurs.



Pour cette 20e édition du Prix des Romancières, les autres finalistes étaient Stéphane Héaume pour Dernière valse à Venise (Serge Safran éditeur), Akli Tadjer pour La vérité attendra l’aurore (J.-C. Lattès), Isabelle Carré pour Les rêveurs (Grasset), Wilfried N’Sondé pour Un océan, deux mers, trois continents (Actes Sud).



Le Prix des Romancières, financé par la Ville de Saint-Louis en partenariat avec le Conseil Régional Grand Est, récompense chaque année depuis 1999 l’auteur d’une œuvre en prose de langue française, susceptible de toucher un large public par son caractère universel. Il est aujourd’hui doté d’un montant de 3 000 euros.



Il sera en outre remis à Patricia Reznikov lors de l’inauguration du 35e Forum du Livre de Saint-Louis, le vendredi 13 avril 2018.





Patricia Reznikov – Le songe du photographe – Editions Albin Michel – 9782226398949 – 21,50 €