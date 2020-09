Le Prix des Savoirs annonce sa sélection 2020

Ce prix souhaite permettre à des écrivains, des scientifiques, des artistes et des entrepreneurs de débattre ensemble d’essais à vertu analytique, et scientifique grand public : il est indispensable d’élargir les champs d’actions et de connaissances ensemble, dans un esprit de solidarité. Ce prix souhaite, aux carrefours de toutes rencontres littéraires entre gens de Lettres et scientifiques, favoriser l'aide et l’accès aux Savoirs, et également l’accès à l'enseignement supérieur, et faire en sorte que toutes les réflexions menées avec tous les interlocuteurs abondent en direction des Savoirs et de la Connaissance dans un esprit permanent d’altérité.Une farouche liberté - Gisèle Halimi avec Annick Caujean - GrassetGénération offensée – Caroline Fourest - GrassetEt si on arrêtait de faire semblant ? – Jonathan Franzen – Editions de l’OlivierLes seigneurs de l’argent – des Médicis au bitcoin – Guillaume Maujean - TallandierEthique de la sincérité – Elsa Godart – Armand ColinLe goût du vrai – Etienne Klein - GallimardNous ne savons plus croire – Camille Riquier – Desclée de BrouwerNe nous libérez pas, on s'en charge - Une histoire des féminismes de 1789 à nos jours - Bibia Pavard, Florence Rochefort, Michelle Zancarini-Fournel – La DécouverteLa contagion des imaginaires – Aurélie Palud – P.U.R (Presse Universitaire de Rennes)De l’autre côté de la Machine – Aurélie Jean – Editions de l’ObservatoireTrencadis – Caroline Deyns – Quidam EditeurLe jury 2020 est composé de Brigit Bontour, chroniqueuse littéraire, Arnaud Genon, docteur en littérature, écrivain, enseignant, Aymeric Patricot, écrivain, essayiste, enseignant de Lettres, Julien Cendres, écrivain, préfacier, directeur d’édition, Sylvie Ferrando, écrivain, enseignante de lettres, chroniqueuse littéraire, Gilles le Bail, écrivain, sociologue, économiste, secrétaire général de l’Atelier de la république (think tank humaniste), Florence Marguerie, écrivain, Bruno Girardon, manager chez Safran/Snecma, Nelly Garnier, consultante littéraire auprès des entreprises, lectrice chez Albin Michel, Adeline Fleury, écrivain, journaliste, Pia Petersen, écrivain, et Laurence Biava, présidente du Collège, écrivain, agent littéraire et d’artistes.Actualitté est partenaire du Prix des Savoirs.