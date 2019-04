Le prix du Livre du Réel 2019 dévoile ses sélections

Le jury de cette année est composé de : Philippe Lançon, Florence Aubenas, Yves Harté, Jean Paul Kauffmann, Florence Martin-Kessler, Olivier Weber, Pierre Coutelle et Sylvain Arrestier. Le prix sera remis à La Maison de la Poésie lors d'une soirée rencontre avec les lauréats ainsi que Philippe Lançon et Florence Aubenas.Voici les sélections du Prix du Livre du Réel 2019 :François Beaune - Omar et Greg (Le Nouvel Attila)Flore Vasseur - Ce qu'il reste de nos rêves (Equateurs)Joseph Ponthus - A la ligne (La Table ronde)Jessica Bruder - Nomadland ( traduit de l'anglais par Nathalie Peronny aux éditions du Globe)Chris de Stoop - Ceci est ma ferme (traduit du néerlandais par Micheline Goche aux éditions Christian Bourgois)Frank Westerman - Soldats de la parole (traduit du néerlandais par Mireille Cohendy Christian Bourgois)