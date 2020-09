Le Prix du Livre Environnement 2020 attribué à Jean Haëntjens

La montée en puissance de l’urgence écologique n’est pas seulement en train de bouleverser les échiquiers politiques. Elle remet en cause nos modes de vie, nos façons de consommer, de produire, de financer et de gouverner, et donc le modèle dominant de l’économie des richesses. Pour absorber cette onde de choc, et en tirer le meilleur, il ne suffira pas de « verdir » nos pratiques ni de critiquer les pouvoirs en place. Il faudra disposer d’un autre cadre de pensée : c’est l’ambition de ce livre.En s’appuyant sur l’analyse des « systèmes de satisfaction » qui ont précédé et préparé l’actuelle société de consommation et sur les exemples de pouvoirs locaux qui ont réussi à engager des conversions écologiques efficaces, Jean Haëntjens jette les bases de ce que pourrait être une économie des satisfactions. Au-delà son apport conceptuel, l’auteur propose une méthode politique fondée sur la notion de satisfaction. Il s’adresse à toutes celles et tous ceux qui veulent faire advenir une société compatible avec les limites de la planète.Et, plus largement, à toutes les personnes préoccupées par les défis écologiques et socio-politiques contemporains : l’inertie de nos sociétés face à l’urgence écologique, l’implosion de la démocratie et la montée en puissance d’un cyber-capitalisme qui aspire à gouverner le monde.Économiste et urbaniste, Jean Haëntjens est un spécialiste de la prospective appliquée aux stratégies politiques.Autre distinction, la mention jeunesse est attribuée à 40 activité zéro déchet pour bricolos éco-responsables de Bénédicte Bazaille aux éditions Belin Jeunesse.Fais marcher ta créativité pour réduire tes déchets et prendre soin de la planète ! Tu trouveras dans ce livre des tas d’idées amusantes pour devenir un champion du recyclage et alléger ta poubelle : préparer un goûter sans emballage, fabriquer un range-tout de bureau malin, coudre des petits cotons lavables, faire pousser des pommes de terre en pot…Dans la cuisine, la chambre, la salle de bain ou encore le balcon, c’est le moment d’adopter de nouveaux réflexes. Alors, prêt pour l’aventure zéro déchet ?Bénédicte Bazaille est journaliste pour le magazine Toboggan. Elle a écrit des documentaires et des récits pour la jeunesse.