Le Prix du livre Inter 2018 attribué à Fief de David Lopez

« Au moment de le proposer à une maison d’édition, j’avais très peu qu’il soit pris pour ce qu’il n’était pas. Plus que documentaire, c’est l’intérêt littéraire » qui aura convaincu, affirme l’auteur, soulagé.

Entre banlieue et campagne, un entre-deux géographique, mental : ce ne sont ni des cailleras ni de petits bourgeois, mais des personnages qui sont comme repliés dans leur univers.



Quelque part entre la banlieue et la campagne, là où leurs parents ont eux-mêmes grandi, Jonas et ses amis tuent le temps. Ils fument, ils jouent aux cartes, ils font pousser de l'herbe dans le jardin, et quand ils sortent, c'est pour constater ce qui les éloigne des autres. Dans cet univers à cheval entre deux mondes, où tout semble voué à la répétition du même, leur fief, c'est le langage, son usage et son accès, qu'il soit porté par Lahuiss quand il interprète le Candide de Voltaire et explique aux autres comment parler aux filles pour les séduire, par Poto quand il rappe ou invective ses amis, par Ixe et ses sublimes fautes d'orthographe.

Ce qui est en jeu, c'est la montée progressive d'une poésie de l'existence dans un monde sans horizon. Au fil de ce roman écrit au cordeau, une gravité se dégage, une beauté qu'on extirpe du tragique ordinaire, à travers une voix neuve, celle de son auteur.