Le Prix du livre Inter 2019 attribué à Arcadie d'Emmanuelle Bayamack-Tam

Emmanuelle Bayamack-Tam : "Je suis aux anges, ce n'est pas n'importe quel prix" #le79inter pic.twitter.com/UFlE9fHsUx — France Inter (@franceinter) June 10, 2019

Riad Sattouf : "Les jurés sont des passionnés, ils avaient tous préparé des cahiers, dans lesquels ils avaient noté toutes leurs lectures, leurs ressentis... Moi je suis arrivé sans rien !" #le79inter #LivreInter pic.twitter.com/FJBzkycx3t — France Inter (@franceinter) June 10, 2019



Arcadie, c’est l’histoire d’une adolescente, partant (ou partie) à la découverte de l’humanité, avions nous titré dans une chronique enthousiaste « On est immanquablement troublé par les interrogations que soulève l'auteure et l'on finit par tout remettre en question, même les plus fondamentales de nos croyances, pour peu qu'on la suive dans son texte et qu'on accepte ce bouleversement momentané. Momentané mais pour autant profond. »L’autrice, invitée sur France Inter, n’a pas caché son plaisir ni son émotion :"Si on n’aimait que les gens qui le méritent, la vie serait une distribution de prix très ennuyeuse." Farah et ses parents ont trouvé refuge en zone blanche, dans une communauté libertaire qui rassemble des gens fragiles, inadaptés au monde extérieur tel que le façonnent les nouvelles technologies, la mondialisation et les réseaux sociaux.Tendrement aimée mais livrée à elle-même, Farah grandit au milieu des arbres, des fleurs et des bêtes. Mais cet Éden est établi à la frontière franco-italienne, dans une zone sillonnée par les migrants : les portes du paradis vont-elles s’ouvrir pour les accueillir ?Emmanuelle Bayamack-Tam - Arcadie – Editions P.O.L. - 9782818046005 - 19 €