Le Prix du Polar Romand révèle les 10 livres de sa sélection 2019

Le jury, composé cette année de Valérie Daetwyler, bloggeuse polar (SangPages), Isabelle Falconnier, déléguée à la politique du livre de la Ville de Lausanne, Jean-Luc Gremaud, chef de la police judiciaire de Lausanne, Cécile Lecoultre, journaliste culturelle et Michel Sauser, co-programmateur du Théâtre 2.21, dévoile aujourd’hui sa sélection de 10 œuvres :1, rue de Rivoli d’Antonio Albanese (BSN)L’Oracle des Loups d’Olivier Beetschen (Age d’Homme) De Fiel et de fleurs de Guy Chevalley (Age d’Homme)L’ombre du renard de Nicolas Feuz (Slatkine)Onirine de David Giglioli (Cousu Mouche)Confidences assassines de Stéphanie Glassey (Plaisir de Lire)Le cri du lièvre de Marie-Christine Horn (BSN)Glory Hole de Frédéric Jaccaud (Les Arènes)Le livre de Christophe Meyer (Slatkine) L’Aigle de Sang de Marc Voltenauer (Slatkine)Les trois finalistes seront révélés courant octobre avant la cérémonie de remise du Prix, qui aura le 13 novembre au Théâtre Vidy-Lausanne.L’an dernier, le Prix du Polar Romand a été remis à l’écrivain et journaliste Nicolas Verdan pour La Coach, paru au éditions BSN press.