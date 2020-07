Le prix du premier roman féminise son jury

Le Prix du Premier Roman, créé en 1977, qui s’est vu adjoindre, en 1998, un Prix du Premier Roman étranger, et dont les dernières lauréates ont respectivement été Géraldine Dalban-Morenas (On ne meurt pas d’aimer, Plon) et Sara Krasnikov (Les Patriotes, Albin Michel), se féminise. En font désormais partie, Carole Martinez, Patricia Reznikov et Caroline Verdu..









Toujours patronné par le groupe Bertrand et le restaurant La Coupole, le Prix du Premier Roman est désormais associé au théâtre de la Pépinière afin de développer avec ce dernier une série de manifestations autour de la thématique du premier roman. Annick Geille devient Présidente d’honneur du Prix.

Liste des jurés du Prix du Premier roman :

Gérard de Cortanze (président)

Jean Chalon

Georges-Olivier Chateaureynaud

Annick Geille

Jean-Claude Lamy

Carole Martinez

Gilles Pudlowski

Patricia Reznikov

Joël Schmidt

Jean-Pierre Tison

Philippe Vallet

Caroline Verdu



La première liste du Prix du Premier roman 2020 sera publiée le jeudi 10 septembre, et le Prix décerné le 26 octobre en début d’après-midi à La Coupole.





