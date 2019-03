Le Prix du récit dessiné dévoile sa sélection

Pour cette troisième édition, le jury composé d’Aurélie Blard-Quintard, Pascal Boille, Alain Frappier, Isabelle Jarry, Catherine Meurisse (mention 2017), Lamia Ziadé (mention 2018) et Yannis La Macchia (lauréat 2018), choisira l’œuvre lauréate parmi la sélection suivante : Après le printemps de Hélène Aldeguer (Éditions Futuropolis)Moi aussi je voulais l’emporter de Julie Delporte (Éditions Pow Pow)Les Rigoles de Brecht Evens (Éditions Actes Sud)Moins qu’hier (plus que demain) de Fabcaro (Éditions Glénat)Indélébiles de Luz (Éditions Futuropolis)L’Immense poésie de Fred Pajak (Éditions Noir sur Blanc)Concombres amers de Séra (Éditions Marabout)Le prix sera remis lors de la fête des Grands Prix de la Scam, le 21 juin, et est doté de 5.000 €.En attendant, vous pouvez (re)découvrir les œuvres des deux lauréats de l’année dernière actuellement exposé à la galerie de la Scam jusqu'au 17 mai 2019. Yannis La Macchia avait remporté le Prix du récit dessiné pour son récit graphique Des Bâtisseurs paru aux éditions Atrabile. Lamia Ziadé avait reçu la mention du Jury pour Ma très grande mélancolie arabe chez P.O.L.La Scam représente les auteurs et autrices d’œuvres écrites, audiovisuelles, radiophoniques, journalistiques, multimédia dont elle gère les droits. Avec les prix, les bourses d’aide à la création et les nombreux soutiens aux festivals, la Scam mène une action culturelle diverse et ambitieuse.