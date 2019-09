Le Prix du roman Fnac 2019 remis à Bérengère Cournut pour De pierre et d'os

« Les Inuit sont un peuple de chasseurs nomades se déployant dans l'Arctique depuis un millier d'années. Jusqu'à très récemment, ils n'avaient d'autres ressources à leur survie que les animaux qu'ils chassaient, les pierres laissées libres par la terre gelée, les plantes et les baies poussant au soleil de minuit. Ils partagent leur territoire immense avec nombre d'animaux plus ou moins migrateurs, mais aussi avec les esprits et les éléments. L'eau sous toutes ses formes est leur univers constant, le vent entre dans leurs oreilles et ressort de leurs gorges en souffles rauques. Pour toutes les occasions, ils ont des chants, qu'accompagne parfois le battement des tambours chamaniques. »

Dans ce monde des confins, une nuit, une fracture de la banquise sépare une jeune femme inuit de sa famille. Uqsuralik se voit livrée à elle-même, plongée dans la pénombre et le froid polaire. Elle n'a d'autre solution pour survivre que d'avancer, trouver un refuge. Commence ainsi pour elle, dans des conditions extrêmes, le chemin d'une quête qui, au-delà des vastitudes de l'espace arctique, va lui révéler son monde intérieur.

Le jury réunissant 400 libraires et 400 adhérents de la chaine de magasins spécialisés dans la culture a fait son choix, en désignant Bérengère Cournut comme lauréate pour son roman De pierre et d'os, publié le 29 août dernier aux éditions Le Tripode.Son roman faisait face à trois autres livres de la rentrée littéraire, également signés par des auteures :Edna O'Brien, Girl, traduit par Aude de Saint-Loup et Pierre-Emmanuel Dauzat (Sabine Wespieser)Valentine Goby, Murène (Actes Sud)Monica Sabolo, Eden (Gallimard)Le résumé de l'éditeur pour De pierre et d'os :Le Prix du Roman Fnac 2019 sera remis lors de l’inauguration du 4e Salon Fnac Livres, vendredi 20 septembre à 17h à la Halle des Blancs Manteaux par son invité d’honneur Bret Easton Ellis. Le salon Fnac Livres, lui, se déroulera du 20 au 22 septembre.« Sans doute parce qu’elle est autant poète que romancière, aussi humble qu’inspirée, Bérengère Cournut a construit un monde qu’elle ne cherche pas à nous imposer, simplement à nous offrir. Et c'est ainsi que le destin d’une femme inuit prend corps avec une intensité telle qu’il devient finalement nôtre. Nous connaissons pour partie les épreuves – de femme et d’écrivaine – que Bérengère a traversées avant d’arriver à une telle maturité. Merci à elle pour la confiance qu’elle nous a faite en nous confiant ce texte mûri pendant près de sept années », indique sa maison d'édition, Le Tripode, dans un message.Bérengère Cournut succède à Adeline Dieudonné, récompensée en 2018 pour son livre La vraie vie (L'Iconoclaste).Bérengère Cournut — De pierre et d'os — Le Tripode — 9782370552129 - 19 €