Le Prix européen de l'essai décerné à Marcel Gauchet

Créé en 1975, le Prix européen de l’essai, le premier consacré exclusivement au genre de l'essai, a été institué à la mémoire de Charles Veillon, fondateur d’entreprises et mécène. En 2018, le 40e Prix européen de l'essai revient à Marcel Gauchet pour l'ensemble de son œuvre, à l'occasion de la publication de son livre Le Nouveau Monde par les éditions Gallimard.

Marcel Gauchet est historien et philosophe, directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales de Paris et rédacteur en chef de la revue Le Débat qu’il a ces 40 dernières années, auteur d’essais classiques comme Le Désenchantement du monde (Gallimard, 1985), il a placé la démocratie et le rapport à la religion et à l’éducation au cœur de ses travaux.

Au début de sa carrière, Marcel Gauchet se lie d’amitié à Claude Lefort, l’un des fondateurs du mouvement Socialisme ou barbarie qui, dans les années 70, se réclame du marxisme tout en dénonçant la pensée « totalitaire ». À partir de 1968, il rompt avec le marxisme et s'efforce de formuler une théorie de l'histoire « alternative ». Il se rapproche de Pierre Clastres (auteur de La société contre l’État, 1974) et de Gladys Swain (psychiatre) avec qui il écrira plusieurs livres sur la folie liée à la modernité (La pratique de l’esprit humain, L’institution asilaire et la révolution démocratique, 1980). En 1980, il publie un article fameux : « Les droits de l’homme ne sont pas une politique ».

En 1989, il entre au Centre d’études sociologiques et politiques Raymond Aron, bastion de la pensée libérale aujourd’hui en France. Depuis plus de dix ans, Marcel Gauchet se consacre à une gigantesque histoire philosophique du monde contemporain qui explore le destin de la démocratie en Europe, dernier niveau de l’organisation de notre société. Dans le quatrième volume intitulé Le Nouveau Monde (Gallimard, 2017), il observe le triomphe, à une échelle jamais vue, du principe démocratique.

Cette formidable avancée des moyens de l'autonomie humaine donne, à l'arrivée, une société qui échappe à ses membres. Marcel Gauchet relève un antagonisme entre le projet religieux traditionnel qui est de normer l’existence collective par le haut et le fonctionnement démocratique qui est la possibilité pour tout le monde de discuter des règles collectives. Mais une chose est de disposer des instruments qui permettent de maîtriser son destin, une autre est de savoir s’en servir. L’histoire de la libération est derrière nous ; l’histoire de la liberté commence.

Le résumé de l'éditeur pour Le Nouveau Monde :

Que s'est-il passé pour qu'advienne silencieusement, dans le sillage de la crise économique du milieu des années 1970, un monde nouveau dont nul n'avait anticipé les traits ? En quoi consiste au juste sa nouveauté, qui à la fois marque le triomphe du principe démocratique à une échelle jamais vue et rend sa mise en œuvre si problématique ? Telles sont les questions soulevées par la dernière étape en date de l'avènement de la démocratie qui sont au centre de ce livre. Nous vivons la phase ultime de la « sortie de la religion », la religion ne se résumant pas à la foi personnelle, comme nous la concevons aujourd'hui, mais formant le principe organisateur des sociétés d'avant la nôtre. Ce processus paraissait parvenu à son terme ; il ne l'était pas. Nous nous pensions « absolument modernes » ; nous en étions encore loin. Nous le sommes brutalement devenus, et cela change tout, des conditions de la coexistence planétaire à l'identité de chacun d'entre nous.

