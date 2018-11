Le prix Fleury-Mesplet 2018 salue l'action de la Fondation pour l’alphabétisation

#SALONLIVREMTL18 - Le prix Fleury-Mesplet, décerné chaque année à une personne, un organisme ou une compagnie qui, par son action, contribue au progrès de l’édition québécoise, est décerné en 2018 à un organisme qui depuis deux décennies travaille à ce que le livre et la lecture soient au cœur de la vie des québécois et des québécoises de tous les âges, La Fondation pour l'alphabétisation.

Au Salon du Livre de Montréal (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)





Madame Gilda Routy, présidente du Salon du livre de Montréal, annonce avec grand plaisir que le lauréat du prix Fleury-Mesplet 2018 est la Fondation pour l’alphabétisation pour son programme La lecture en cadeau. Il s’agit de souligner ainsi les 20 ans de cette extraordinaire action citoyenne, celle de recueillir des livres neufs qui seront données à des enfants de milieux défavorisés entre 0 et 12 ans.



La fondation pour l’alphabétisation a développé ce programme pour prévenir les difficultés de lecture et d’écriture susceptibles de mener au décrochage scolaire, puis à l’analphabétisme. Pour certains enfants , ce livre neuf est souvent le premier qu’il reçoit et une porte qui pourrait s’ouvrir.



Rappelons que le grand public peut participer au programme en se rendant au salon du livre de Montréal. Cette année l’objectif est d’amasser plus de 100 000 livres.



Créé en 1987 par le Conseil d’administration du Salon du livre de Montréal, le prix Fleury-Mesplet, rappelant le nom du premier imprimeur et fondateur du premier journal montréalais, honore chaque année une personne, un organisme ou une compagnie qui, par son action, ses initiatives et son dynamisme, contribue au progrès de l’édition québécoise.



Le prix Fleury-Mesplet a notamment été décerné à Robert Soulières, Gaston Bellemare ou encore Jean-Marc Gagnon et Félix Maltais.