Le Prix France Bleu Grands Détectives 2020

France Bleu et les Éditions 10/18 lancent la première édition du Prix France Bleu Grands Détectives. Ce prix récompense un roman policier historique français, parmi une sélection de 5 polars publiés au premier semestre 2020 par les Éditions 10/18 dans la collection Grands Détectives.









Le Prix sera décerné en juin dans le cadre de « Saint-Maur en poche », Salon international du livre au format de poche de Saint-Maur-des-Fossés (14 et 15 juin).



Le Prix France Bleu Grands Détectives est le second prix littéraire lancé par France Bleu, après le Prix Page des libraires il y a 6 ans. Ces deux Prix ont pour objectif de valoriser la lecture plaisir.



En phase avec le réseau de proximité



Ce prix est lancé à l’initiative de Jean-Emmanuel Casalta, Directeur de France Bleu, convaincu que « la littérature policière est un genre qui plaît à nos auditeurs et les rassemble à tous les âges. Ces romans ont pour toile de fond une période historique parfaitement documentée et une intrigue souvent située dans une région où vivent aussi leurs auteurs. Ils sont totalement en phase avec nos radios, mobilisées au quotidien dans la valorisation des patrimoines régionaux. Et avec ce prix, nous illustrons naturellement deux des missions fondatrices de la radio de service public : éduquer et divertir. »



Un jury miroir des régions



Présidé par Jean-Emmanuel Casalta, le jury France Bleu est composé de 13 auditrices et 12 auditeurs résidant dans autant de départements. Sélectionnés parmi les 5 000 candidatures déposées sur francebleu.fr, le site portail des 44 antennes de France Bleu, ils ont été choisis pour leur motivation et pour l’originalité de leur témoignage sur leur goût pour le genre policier (liste accessible sur francebleu.fr).



Sont également membres du jury deux animatrices, une rédactrice en chef et deux communicants de France Bleu. Les votes seront ouverts du 1er au 15 mai.



La sélection est la suivante :



La maison de l'abbaye de Jean d'Aillon

La poule aux oeufs d'or de Claude Izner

Angélus de François-Henri Soulié

Les gardiens de la lagune de Viviane Moore

L'abbé Grégoire s'en mêle d'Anne Villemin-Sicherman





Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones