Le Prix Franz Kafka 2020 attribué à Milan Kundera

photo : Elisa Cabot CC BY SA 2.0 - Milan Kundera, 1980

Né à Brno le 1er avril 1929, Milan Kundera a publié l’ensemble de son œuvre aux éditions Gallimard. À 91 ans, son Insoutenable légereté de l’être ou encore La plaisanterie figurent parmi les classiques de la littérature du XXe siècle. Il vit en France depuis 1975, et se voit donc attribuer une récompense, symbolique à plus d’un titre.20e récipiendaire du prix Franz Kafka, Milan Kundera n’apparaît plus sur la scène publique. Le président de la Franz Kafka Society, Vladimír Železný, assure avoir pu s’entretenir avec le lauréat ce 20 septembre. Et Kundera lui aura sobrement dit que ce prix était un honneur d’autant plus important que Kafka est l’un des auteurs qu’il admirait le plus.Pour le jury, souligne Vladimír Železný, l’œuvre monumentale de Kundera est également une contribution à la culture tchèque — traduite aujourd’hui dans plus de 40 langues. Ses ouvrages sont en effet écrits en français depuis les années 90.Kundera succède ici à Pierre Michon, lauréat 2019 , lui-même très ému l’an passé : « Il est difficile de dire combien quelle fierté, quelle vanité je ressens à faire partie du même groupe que Václav Havel, Nádas, Jelinek, Handke et Magris, Roth, Yan Lianke. »Le Prix Franz Kafka a été par le passé remis à plusieurs auteurs tchèques, comme Ivan Wernisch, Ivan Klíma, Arnošt Lustig, Václav Havel et Daniela Hodrová. Mais on dénombre également plusieurs auteurs internationaux tels que Philip Roth, Elfriede Jelinek, Harold Pinter, Haruki Murakami, Yves Bonnefoy, Peter Handke et Margaret Atwood.Manifestement, les jurés du prix ont également décidé de soumettre la candidature de Kundera pour le prix Nobel de littérature — joignant leurs efforts à ceux d’autres institutions culturelles.