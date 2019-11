Le Prix Goncourt 2019 revient à Jean-Paul Dubois

Le résumé de l'éditeur pour Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon :

Jean-Paul Dubois remporte le 117ème prix Goncourt au 2ème tour de scrutin par 6 voix contre 4 à Amélie Nothomb pic.twitter.com/Zg1k8GEpbg — Académie Goncourt (@AcadGoncourt) November 4, 2019





Cela fait deux ans que Paul Hansen purge sa peine dans la prison provinciale de Montréal. Il y partage une cellule avec Horton, un Hells Angel incarcéré pour meurtre. Retour en arrière : Hansen est super intendant a L'Excelsior, une résidence où il déploie ses talents de concierge, de gardien, de factotum, et - plus encore - de réparateur des âmes et consolateur des affligés. Lorsqu'il n'est pas occupé à venir en aide aux habitants de L'Excelsior ou à entretenir les bâtiments, il rejoint Winona, sa compagne.Aux commandes de son aéroplane, elle l'emmène en plein ciel, au-dessus des nuages. Mais bientôt tout change. Un nouveau gérant arrive à L'Excelsior, des conflits éclatent. Et l'inévitable se produit. Une église ensablée dans les dunes d'une plage, une mine d'amiante à ciel ouvert, les méandres d'un fleuve couleur argent, les ondes sonores d'un orgue composent les paysages variés où se déroule ce roman.La dernière sélection du Goncourt 2019 réunissait :Jean-Luc Coatalem, La part du fils — StockJean-Paul Dubois, Tous les hommes n’habitent pas le monde de la même façon — L’OlivierAmélie Nothomb, Soif — Albin MichelOlivier Rolin, Extérieur monde – Gallimard