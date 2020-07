Le prix Goncourt 2020 sera remis le 10 novembre, après la foire de Brive

photo : prix Goncourt 2016, à Leila Slimnai - ActuaLitté CC BY SA 2.0

Le déroulé ne change pas : les membres de l’ académie Goncourt liront toujours des livres, mais les dates, elles, évoluent.La première sélection s’opérera le 15 septembre, suivie de la deuxième le 6 octobre et de la troisième le 27 octobre.La date de proclamation est désormais fixée au 10 novembre. Sauf en cas de seconde vague : sortez masqués !La chose est doublement remarquable : tout d’abord, parce que Didier Decoin, nouveau président du prix, aura fort à faire. Ensuite, parce que cette date de délibération est fixée après la Foire de Brive – dont il est président d’honneur – qui se déroulera du 6 au 8 novembre.Autrement dit, dans les alcôves de la ville, les pourparlers et négociations devraient aller bon train ! Et pas celui du cholestérol