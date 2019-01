Le prix Hellfest Inferno dévoile ses nominés pour l'année 2019

Jérôme Choain - CC BY 2.0



Sherlock Holmes et les Ombres de Shadwell - Les Dossiers Cthulhu, de James Lovegrove (Traducteur : Arnaud Demaegd)

Les Deux Visages : Calame #1, de Paul Beorn

La Marque du Corbeau : Blackwing #1, de Ed Mcdonald (Traducteur : Benjamin Kuntzer)

Le Roi de Cendres : La Légende des Firemane #1, de Raymond E. Feist (Traducteur : Isabelle Pernot)

L'Empire des Soleri : Soleri #1, de Michael Johnston (Traducteur : Jean Claude Mallé)

6 livres ont été sélectionnés par les équipes du festival et de l’éditeur pour concourir à cette édition 2019. Ces titres composent un assortiment divers, choisis comme étant les plus susceptibles de faire le lien entre les lecteurs de Bragelonne et les festivaliers du Hellfest.Voici la liste des nominés, tous parus aux éditions Bragelonne, avec les traductrices et traducteurs qui avaient été omis :Les votes auront lieu du 6 janvier au 6 mars 2019 sur le site officiel du prix. Les votants pourront y découvrir plus en détail la sélection des titres et voter pour leur livre préféré.Une surprise est réservé pour les participants : un tirage au sort sera effectué à l’issue des votes afin de faire gagner des livres et des goodies Hellfest, ainsi qu’un pass 3 jours pour le festival Hellfest. Des surprises sont également attendues du côté des réseaux sociaux pour les followers des éditions Bargelonne et du festival Hellfest.Le livre lauréat sera connu en juin 2019 et succèdera à Dragon Blood - Le Sang du dragon (tome 1) d’Anthony Ryan, Prix Hellfest Inferno 2018.