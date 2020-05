Le Prix Hemingway 2020 dévoile ses finalistes

À la maison de retraite Les Olivettes jeudi 28 mai

Lors de la Feria du livre de la librairie Teissier à Nîmes, samedi 30 mai à partir de 15h30

Lors de la journée Toros et Lectures, en partenariat avec l'Association Française des Aficionados Prácticos, le 13 juin à partir de 11h aux écuries Bonijol à Franquevaux, limitée à 100 personnes dans le respect des règles sanitaires et sur réservation par mail à prixhemingway@lesavocatsdudiable.com.

Lors de la Feria des campos organisée dans toutes les villes taurines en lieu et place de la temporada à l’initiative de l’association des Matadors français

Photographie : El Floridita, La Havane (Richard Hurd, CC BY 2.0)

Les 23 finalistes du Prix Hemingway :Vincent Blondeau-GoyensOlivia BonnamourNour CadourFrédéric CoudronLaurent CruelÈric Essono TsimiLouis GiveletHélène GoffartNicolas HavouisJavier Izcue ArgandonaPhilippe LaidebeurAndré MiquelJean-Marie PalachCristobal Peñaranda EscalzadillaFabien PenchinatPierre PirottonChristian PluchePierre RaufastRocio RubioJean-Jacques SalagerJuan José Sanchez BenitoÉlise ThiébautInca Virgo ArteLe lauréat sera annoncé au moment de la parution du recueil aux éditions Au Diable Vauvert, à la date de la Feria des Vendanges le week-end du 18 septembre, dans les arènes de Nîmes qui s’ouvriront pour une faena littéraire et culturelle en partenariat avec Simon Casas Production et la Ville de Nîmes et à laquelle seront conviés les aficionados dans le respect des contraintes sanitaires.Les textes finalistes seront également lus tout l’été dans différentes manifestations culturelles et taurines :Par ailleurs, les nouvelles finalistes, traditionnellement lues dans les chiqueros des arènes, seront dévoilées lors de l’opération « Un Texte, une Oreille », durant ce week-end de feria qui n’aura pas lieu, les 30, 31 mai et 1er juin, de las cinco de la tarde à 19h. Des lecteurs professionnels et amateurs offriront par téléphone les textes en compétition à qui les appellera. Par créneaux d’un quart d’heure, 145 lectures seront effectuées au total. On s’inscrit à prixhemingway@lesavocatsdudiable.com assorti d’un numéro de téléphone et du jour auquel on souhaite être rappelé.