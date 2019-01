Le prix Imaginales des bibliothécaires révèle ses 5 nominés

Organisé par les Imaginales, en partenariat avec Premier Chapitre, le Prix Imaginales des bibliothécaires a été lancé en octobre 2017, à l’occasion du colloque « Voyages intérieurs et espaces clos dans les domaines de l’imaginaire (littérature, cinéma, transmédias), XIX-XXIe siècle » animé par le CERLI (Centre d'Etudes et de Recherches sur les Littératures de l'Imaginaire). Le prix est administré, géré et doté par la Ville d’Épinal d’un montant de 500 € qui est remis au lauréat lors de l’édition du festival des Imaginales.À l’issue des délibérations, le comité de sélection du PIB a désigné les cinq romans ci-dessous pour l'année 2018 :Paul Beorn, Calame tome 1, Les Deux visages, BragelonnePatrick K. Dewdney, L’Enfant de poussière, Au Diable vauvertCamille Leboulanger, Malboire, L’AtalanteLaurine Roux, Une Immense sensation de calme, Éditions du SonneurVincent Tassy, Comment le dire à la nuit, Éditions du Chat NoirDe janvier à mai 2019, les bibliothécaires francophones pourront accéder à la lecture intégrale des cinq titres de la sélection via des comptes individuels sécurisés sur le site Nouveaux Territoires de Fiction. Un module de vote intégré à la plateforme leur permettra ensuite de voter pour leur ouvrage préféré jusqu’au lundi 13 mai 2019 à midi.Le Prix Imaginales des bibliothécaires contribue au rayonnement des littératures de l’imaginaire dans les bibliothèques, et plus largement dans la vie locale. Les bibliothèques participantes valorisent les cinq romans nominés, et suscitent leur découverte auprès des lecteurs. Le prix est également un prétexte à échanges entre les lecteurs, mais aussi avec les auteurs lors du festival.Les ouvrages appartiennent aux genres de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction. Il s’agit de romans récents de langue française, disponibles en librairie, en édition originale (grand format ou poche), et publiés entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.De janvier à avril, les bibliothécaires pourront accéder à la lecture en streaming des cinq romans de la sélection via Premier Chapitre. Ils bénéficieront par ailleurs des services de presse numériques de l’ensemble des Prix Imaginales (PIE, PIC, PIL et Prix des Lecteurs). Les œuvres retenues sont reconnues pour leur qualité littéraire, la richesse de leur imaginaire, et leur capacité à susciter la réflexion ou le débat chez les lecteurs.En 2018, ce sont 74 bibliothèques, dans 30 départements français et à l’étranger (Chine et Japon), qui ont participé à la toute première édition du Prix Imaginales des bibliothécaires. Dix-huit éditeurs (ActuSF, Au diable vauvert, Bragelonne, Chat Noir, Critic, Denoël, Fleuve, Folio SF, L’Atalante, L’instant, Mnémos, Mü, Leha, Les Moutons électriques, Plume Blanche, Rebelle éditions, Scrineo, Zinedi) ont fait concourir une trentaine de romans publiés tout au long de l’année 2017.