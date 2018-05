Le Prix Innovations in Reading 2018 pour l'enseignement de la poésie

Le lauréat du Prix Innovations in Reading 2018 est l'association Academy of American Poets pour son projet « Teach This Poem » (en français, « enseigne ce poème »). Tous les ans, la National Book Foundation (NBF) récompense un individu ou une organisation d'un montant de 10.000 $ pour avoir développé un projet novateur en faveur de la lecture.

Le projet « Teach This Poem », lancé en 2015, est organisé par des enseignants souhaitant aider leurs collègues. S'il s'inscrit, un enseignant peut recevoir chaque semaine un poème accompagné de ressources (photographies, cartes, documents...) et de propositions d'activités afin de pouvoir l'aider à le faire vivre en classe. 27.000 enseignants se sont inscrits.La NBF reconnaît aussi le travail de plusieurs organisations en les récompensant de 1.000 $ — une première. Ainsi de l'Appalachian Prison Book Project, Friends of the Homer Library, Jewish Women International’s National Library Initiative, et de Words Without Borders Campus. Publishing Perspectives , David Steinberger, le président du conseil d'administration de la NBF explique : « la poésie est une partie unique et vitale du paysage littéraire, c'est pourquoi nous honorons le genre chaque année aux National Book Awards. La poésie offre différentes opportunités d'influencer notre façon de voir et de penser notre monde, et le travail réfléchi et inventif de l'Academy of American Poets pour célébrer et élever la poésie est tout simplement essentiel. »