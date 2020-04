Le Prix Jean Amila-Meckert 2020 décerné à Elisa Vix pour “Elle le gibier”

Le Conseil Départemental du Pas-de-Calais et l’association "Colères du présent" organisatrice du Salon du livre d’expression populaire et de critique sociale du 1er mai à Arras se sont associés pour décerner un prix littéraire, le prix Jean Amila-Meckert, doté de 4000 euros récompensant un auteur de littérature de critique sociale d’expression populaire.Le jury a choisi de primer ce roman noir pour ses indéniables qualités narratives et son approche très subtile de la question du harcèlement moral dans le monde de l’entreprise qui touche aussi des salarié-e-s particulièrement qualifié-e-s.Compte tenu du contexte sanitaire, le salon 2020 n’aura pas lieu en tant que tel, et la cérémonie officielle de remise du prix est reportée à l’automne prochain, dans le cadre du « Cabaret des colères », manifestation organisée par Colères du Présent.Elisa Vix – Elle le gibier – Rouergue – 9782812617706 – 16,50 €