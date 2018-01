Le Prix Konishi pour la traduction du manga Golden Kamui, chez Ki-oon

Au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, le Prix Konishi pour la traduction du manga japonais en français, pour sa première édition, a été décerné au manga Golden Kamui de Satoru Noda, traduit en français par Sébastien Ludmann et publié par les éditions Ki-oon.

Saichi Sugimoto est une véritable légende de la guerre russo-japonaise du début du 20ème siècle. Surnommé " l'Immortel ", il a survécu aux pires batailles menées dans la région la plus sauvage du Japon : Hokkaido. Mais quand le conflit se termine, il se retrouve seul et sans le sou. C'est alors qu'il apprend l'existence d'un fabuleux trésor de 75 kilos accumulé par les Aïnous, peuple autochtone vivant en harmonie avec la nature. Mais le trésor a été volé, puis caché, par un homme enfermé dans la pire prison de Hokkaido. Les seuls indices menant au butin sont de mystérieux tatouages, inscrits sur la peau-même de criminels évadés. Pour Sugimoto, la chasse au trésor est lancée ! Mais à lui seul, il a peu de chance de s'en sortir. A peine sa quête commence-t-elle qu'il manque de peu de se faire déchiqueter par un ours brun ! Il ne doit la vie qu'à l'intervention providentielle d'Ashiripa, jeune indigène liée aux tenants originels du butin. Ils décident de faire équipe pour affronter les nombreux dangers qui les guettent sur la route pour l'or des Aïnous. Maintes fois primés au Japon, Golden Kamui est un formidable mélange d'aventure en milieu hostile et de découverte culturelle, le tout dans une intrigue aux rebondissements incessants. Laissez-vous entraîner dans une quête épique à travers les immensités sauvages d'Hokkaido !

« Chaque année, plus de 1500 volumes de manga originaires du Japon sont traduits du japonais vers le français et, depuis maintenant plusieurs années, le manga japonais représente environ 40% des publications de bande dessinée sur le marché français » rappellent les créateurs du Prix Konishi, lancé cette année. 10 titres étaient nommés dans la sélection de ce prix.La Fondation Konishi pour les Échanges Internationaux a décidé en 2017 de créer le Prix Konishi pour la traduction de manga japonais en français, avec l’annonce du lauréat de la première édition en janvier 2018. Pour accompagner ce lancement, une exposition des œuvres nommées et du Grand Prix se tiendra au sein de la Maison de la Culture du Japon à Paris. Cette exposition, qui débutera le même jour que la rencontre entre traducteurs de mangas intitulée « Les mots de l’ombre », sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir des œuvres brillantes par leurs images comme par leurs mots.Le résumé de l'éditeur pour Golden Kamui :Satoru Noda - Golden Kamui - traduit par Sébastien Ludmann - Ki-oon - 9791032700341 - 7,90 €