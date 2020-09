Le Prix Landerneau des Lecteurs dévoile ses 4 finalistes

Couronnée par le premier Prix Landerneau des Lecteurs en 2016, Karine Tuil préside cette année le jury de lectrices et lecteurs qui a pour mission d’élire le roman lauréat. Cette « communauté littéraire » a jusqu’au 13 octobre pour partager, sur la page facebook dédiée, ses impressions de lecture puis voter en faveur d’un des 4 finalistes.Le résultat de ce vote associé à celui de la présidente de cette édition, de Michel-Édouard Leclerc et de 12 jurés tirés au sort pour participer aux délibérations, organisées cette année en vidéo, désignera le lauréat.Ce dernier sera annoncé le 14 octobre prochain et succèdera au palmarès à L’Insouciance de Karine Tuil (Gallimard), L’Art de perdre d’Alice Zeniter (Flammarion), Chien-Loup de Serge Joncour (Flammarion) et Par les routes de Sylvain Prudhomme (L’Arbalète / Gallimard).(Actes Sud) - Chavirer raconte l’histoire de Cléo, jeune collégienne rêvant de devenir danseuse, prise au piège par une mystérieuse fondation, puis complice de ses stratégies de « recrutement ». Trente ans plus tard, alors qu’elle a finalement réussi à faire carrière, Cléo doit faire face à ce double fardeau de victime et de coupable.Lola Lafon est autrice et musicienne. À son actif, deux albums musicaux et cinq romans parmi lesquels La petite communiste qui ne souriait jamais et Mercy, Mary, Patty (Actes Sud).(Albin Michel) - Sabine, Hélène et Mariette sont trois sœurs issues d’une famille modeste d’Aix-en-Provence. C’est leur cheminement que l’on suit de mai 68 à mai 1981 et l’élection de François Mitterrand. C’est aussi le portrait de filles qui deviennent jeunes femmes dans un pays en mouvement, où l’évolution des mœurs et des mentalités les traverse et les questionne chacune à leur manière.Comédienne, romancière et dramaturge, Véronique Olmi est notamment l’autrice de Bords de mer et Cet été-là. Son précédent roman Bakhita a connu un succès retentissant en France comme à l’étranger.(Gallimard) - Qu’est-ce qu’une fille aujourd’hui ? interroge Camille Laurens dans son dernier roman. Je, tu, elle : une variation de points de vue de femmes pour parler de naissance, de construction et de sexualité, d’un corps aimant, aimé et parfois malmené et souffrant.Lauréate du Prix Femina et du Renaudot des lycéens en 2000 pour Dans ces bras-là (P.O.L.), Camille Laurens a publié une vingtaine d’ouvrages. Depuis cette année, elle est l’une des membres de l’Académie Goncourt.(Verticales) - Litzy, Marta, Rafael, Pascal… Chacun porte en lui son histoire d’exil et avec elle ses doutes, ses rêves et ses espoirs. D’un continent à l’autre, des familles dispersées se racontent et s’interrogent dans ce roman choral inspiré de faits réels.Auteur de plusieurs pièces de théâtre, Guillaume Poix a publié un premier roman aux éditions Verticales, Les fils conducteurs, qui a reçu le Prix Wepler – Fondation la Poste en 2017.Créés en 2008, les Prix Landerneau sont aujourd’hui au nombre de 4 et consacrent tour à tour 4 ouvrages : un album jeunesse, un polar, un roman et une bande dessinée. Chacun de ces prix fédère les libraires des 221 Espaces Culturels E.Leclerc. Ils se mobilisent autour de Michel-Édouard Leclerc et d’un auteur de renom, illustrant un réseau dynamique, attentif à l’actualité littéraire et à l’écoute des lecteurs.Actualitté est Partenaire du Prix Landerneau des Lecteurs